شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تبحث المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة بشأن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين وذلك بمدينة الرياض.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، تولي اهتمامًا بالغًا بمسلمي الروهينجا وما تتعرض له الأقليات المسلمة في ميانمار.

وأشاد العثيمين في بيان له، بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.