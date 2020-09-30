شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 1767 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى معدل يومى منذ بداية تفشى الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، أن الأردن سجل 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى عدد يومى منذ بداية تفشى الوباء فى مارس الماضى، خلال خبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤولون ورجال أعمال في الأردن، إن المملكة استأنفت حركة النقل البري عبر الحدود مع سوريا بعد إغلاق لأكثر من شهر عملا بقواعد فرضتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر سائقي الشاحنات.

Advertisements

وأضافوا أن السلطات فرضت نقل البضائع على نحو متوال لضمان التزام سائقي الشاحنات من سوريا ولبنان وغيرهما ممن يدخلون إلى المملكة بالتباعد الاجتماعي أثناء تعاملهم مع مسؤولي الجمارك الأردنيين.

وقال مسؤولون في منتصف أغسطس، إنهم اضطروا لإغلاق المعبر، وهو المنفذ الرئيسي للبضائع من لبنان وسوريا إلى الخليج، بعد أن ارتبطت عشرات الإصابات بين موظفي الحدود بارتفاع حاد في عدد الحالات في سوريا المجاورة.