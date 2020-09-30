شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح بالحرمين بعد صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين بعد صلاة العشاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء السعودية جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئى ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفى مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ، عن خالص التعازى وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ ، سائلاً الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتى الشقيق الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، معبراً عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم فى دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.