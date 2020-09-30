شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19). وأشارت الوزارة حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أنه تسجيل 612 حالة شفاء جديدة
وأكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة ترسيخ قيم التعاون وبناء جسور السلام، في ظل الوباء الغير مسبوق، وما ترتب عنه من خسارة مأساوية في الأرواح والمعاناة التي يعيشها الناس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمالية الوخيمة، مشيرة إلى أن العالم أصبح اليوم أكثر إدراكًا لمحدودية الجهود الفردية في احتواء جائحة بهذا الحجم والتخفيف من تداعياتها والحد منها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى، خلال الحدث رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد اليوم افتراضياً بعنوان "تشكيل عالم أفضل: بناء مجتمعات متماسكة وشاملة في بيئة مليئة بالتحديات لـ COVID-19" على هامش أعمال الجمعية العامة 75، وأعرب عن امتنانه العميق لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن هم في الخطوط الأمامية في وقت تستمر فيه عمليه مكافحة الوباء، مؤكداً على أهمية تزويدهم بالحماية والدعم اللازمين.
وقال السفير المعلمي: اعترافًا بدورها المحوري، ووفاء بمسؤولياتها الدولية، كانت المملكة العربية السعودية ولا زالت في طليعة البلدان الساعية إلى تعزيز التعاون الدولي، كما اتخذت المملكة، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام إجراءات فعالة ومنسقة لمعالجة هذه الأزمة الصحية، من خلال عقدها لقمة افتراضية استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، لدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.
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