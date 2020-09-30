الأردن يسجل 1767 إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد يومى منذ بداية الجائحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن المملكة سجلت 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى عدد يومي ترصده منذ بداية الجائحة. وأضاف جابر في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816 فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس.

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