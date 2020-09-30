شكرا لقرائتكم خبر عن مناسيب النيل فى السودان تواصل انخفاضها بمعظم الأحباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن مناسيب النيل، واصلت انخفاضها الملحوظ فى معظم الأحباس، مشيرة خلالها بيانها اليوم، الأربعاء، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الخميس، سيكون فى حدود 433 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 42 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالى:

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد انخفاضا فى حدود 5 سم.

قطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد انخفاضا فى حدود 8 سم.

قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 5 سم.

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قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 3 سم.

قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد انخفاضا فى حدود 10 سم.

قطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

قطاع "الدبة - دنقلا "سيشهد استقرارا.





وسجلت محطة مدنى اليوم 18.64 متراً، ويتوقع أن تنخفض غداً إلى منسوب 18.62 مترا، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.10 مترا، ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 18.06، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 16.92 مترا ويتوقع أن تنخفض إلى منسوب 16.84 مترا، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.12 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا إلى منسوب 17.92 مترا وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.49 مترا، وتنخفض غدا إلى منسوب 15.45 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 14.70 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 14.68 مترا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.