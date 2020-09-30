شكرا لقرائتكم خبر عن الراى الكويتية تودع الأمير الراحل: العالم بلا صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت صحيفة الراي الكويتية، أمير الكويت السابق الراحل، الشيخ صباح، وكتبت فى افتتاحيتها اليوم الاربعاء، "لأيام، لأسابيع، لأشهر، لسنوات، ستفتقد الكويت صباحاتها برحيل صباح. يغيب الدفء عنها. يشكل الحزن غيمة تحجز خيوط الشمس عن ملامسة التراب ويتحول الدمع كفناً يحتضن قامة الرجل إلى مثواه ... وأي رجل؟ وأي قامة؟ كويت بلا صباح.."

وأضافت "كم من كويتي ولد وعاش ولم تكن ابتسامة صباح في وجهه؟ أكثر من 70 عاماً أمضاها في الشأن العام وفي مختلف الإدارات. رجل نقل الإمارة من زاوية ضيقة على الخريطة إلى كل زوايا العالم وخرائطه بفعل رؤيته القائمة على ان الدول الصغيرة كبيرة برسالاتها. لم يعترف يوماً بأن دور الكويت بمساحة حدودها أو حتى بمساحة حدود الإقليم. أراد لها دورا عالميا وكان له ما أراد... حتى وقف العالم بأسره تحية واحتراما له مطلقاً عليه لقب زعيم الإنسانية".





وتابعت الصحيفة "أميرنا، والدنا، قائدنا، خبر الشأن العام بكل شؤونه وشجونه. تدرج من أولى عتبات السلم الوظيفي ولمس عن قرب مشاكل الإدارة، وكان كلما تقدم عمودياً في هيكل السلطة يتقدم أفقياً في نسيج المجتمع. لم يترك بيتاً إلا وزاره، وواجباً إلا وقدمه، وعرساً إلا وأحتفل فيه، وحزنا إلا وشارك فيه. كان معنا... بيننا... يلبي نداء القاصد. ينام وقلبه مفتوح قبل أبواب قصره، ويغمض عينيه على رضى الله ومحبة الكويتيين وافتخار رموز العرب والعالم بسياسته ورؤيته وحكمته".

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