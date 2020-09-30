الاتحاد الأوروبى يقدم دعما بقيمة 10.5 مليون يورو لفلسطين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الاتحاد الأوروبى دعما قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية فى دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر أغسطس لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف - في بيان، نشرتة وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة.



وقال بورجسدورف: "هذه هي مساهمة مهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام، وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خلال عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو".



وأضاف، أنه في إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق آفق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية.