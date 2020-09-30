شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات تتعلق بسوريا تستهدف أفرادا و13 كيانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة 13 كيانا وعددا من الأفراد.
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.
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