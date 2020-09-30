شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية تتوقع انخفاضا أو استقرارا فى مناسيب النيل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء "إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد، سيكون في حدود 433 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 42 مليون متر مكعب". وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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