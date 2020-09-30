رئيس الصين ناعيا أمير الكويت: زعيم بارز قدم إسهامات مهمة لبناء دولته الحديثة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس الصينى شى جين بينج، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، واصفا إياه بأنه زعيم بارز قدم إسهامات مهمة لبناء دولة الكويت الحديثة وتعزيز السلام والتنمية الإقليميين.

وقال الرئيس الصيني - في برقية تعزية بعث بها اليوم الأربعاء، إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - "إنه بالإنابة عن الحكومة والشعب الصيني وباسمه، يعرب عن خالص تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعن عميق مواساته لعائلة الراحل والشعب الكويتي".



وأضاف أن الأمير الراحل هو زعيم بارز قدم إسهامات مهمة لبناء دولة الكويت الحديثة، وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، كما أنه أولى خلال حياته أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، وقدم إسهامات بارزة في تعزيز التعاون الودي بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يشعر بحزن عميق لأن الشعب الصيني فقد صديقا مخلصا بوفاة الأمير الراحل.

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وأكد الرئيس الصيني أنه يولي اهتماما كبيرا بالصداقة التقليدية بين الصين والكويت، وأنه يؤمن أنه من خلال الجهود المشتركة للجانبين ستشهد الشراكة الاستراتيجية الصينية الكويتية تدعيما وتطورا كبيرا.



كما بعث رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج اليوم برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه للحكومة الكويتية، ومواساته لعائلة الأمير الراحل.