شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى وسط دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور، عن وصول تعزيزات عسكرية من قوات الدعم السريع إلى ولاية وسط دارفور (غرب السودان)، عقب عدة أحداث شهدتها الولاية، في الأيام الماضية، راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وقال أديب إن قوة كبيرة دفعت بها قيادة قوات الدعم السريع لحفظ الأمن، وتأمين الموسم الزراعي، وتنشيط حملة نزع السلاح من أيدي المواطنين، وحسم الانفلاتات الأمنية والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأشار أديب إلى اتصاله بعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، وقائد ثاني عبدالرحيم دقلو، حيث شرح أهمية تأمين موسم الحصاد، حيث إن الموسم الزراعي هذا العام من أنجح المواسم.

Advertisements

وأشاد أديب بيقظة القوات التي ظلت تشكل حضورا سريعا لمناطق النزاعات في جميع أنحاء السودان، وأثنى على دور نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دقلو، وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، في الاستجابة السريعة لنداء ولاية وسط دارفور والدفع بقوات مشتركة تقوم بحفظ الأمن وملاحقة المجرمين.

وأضاف أديب أن ولاية وسط دارفور تعمل على تفعيل لجان التعايش السلمي، وفض النزاعات بين مكونات الولاية، وتحقيق سلام اجتماعي وتعايش سلمي يعزز فرص الاستقرار.