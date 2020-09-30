الموارد البشرية : أم المواطن غير السعودية لا يحق لها العمل في المهن المشمولة بالتوطين

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن أم المواطن “غير السعودية” لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، لكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.
جاء ذلك رداً من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المتابعين حول مدى أحقية أم مواطن أجنبية في العمل كموظفة استقبال بأحد الأجنحة الفندقية.
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