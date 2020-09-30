شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ «المصلح» يوضح ما يجب على المرأة ستره في الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، ما يجب على المرأة ستره في الصلاة.

وقال المصلح: إن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها، إلا وجهها ويديها، والأحوط أن تستر قدميها.

وأضاف: “وإن لم تستر قدميها في الصلاة، فإن صلاتها صحيحة”.