شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ «المصلح» يوضح ما يجب على المرأة ستره في الصلاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، ما يجب على المرأة ستره في الصلاة.
وقال المصلح: إن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها، إلا وجهها ويديها، والأحوط أن تستر قدميها.
وأضاف: “وإن لم تستر قدميها في الصلاة، فإن صلاتها صحيحة”.
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