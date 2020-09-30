الارشيف / اخبار الخليج

«المسند» يتوقع عودة نشاط الحالة المطرية على هذه المناطق

0 نشر
اسلام حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع عودة نشاط الحالة المطرية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عودة نشاط الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.

Advertisements

وقال “المسند” في تغريدة له بموقع تويتر: “الحالة المطرية متوقع أن تعاود نشاطها، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة”.

وتابع: “من المتوقع أيضاً أن تتشكل السحب فوق حوض الخليج العربي، وقد يهطل منها زخات خفيفة على أجزاء (محدودة جداً) من شمال الخليج”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يتوقع عودة نشاط الحالة المطرية على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا