شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع عودة نشاط الحالة المطرية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عودة نشاط الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.

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وقال “المسند” في تغريدة له بموقع تويتر: “الحالة المطرية متوقع أن تعاود نشاطها، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة”.

وتابع: “من المتوقع أيضاً أن تتشكل السحب فوق حوض الخليج العربي، وقد يهطل منها زخات خفيفة على أجزاء (محدودة جداً) من شمال الخليج”.