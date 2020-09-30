وكالة الفضاء المصرية: مصر تطلق قمرين صناعيين في عام 2022

وقال القوصي: "لدينا عدة مشروعات قيد التنفيذ، والتي ستتوج بإذن الله بإطلاق قمرين صناعيين في عام 2022. أولهما تجميع 45٪ من قبل متخصصين مصريين، والثاني مشروع مشترك مع الجانب الصيني".
وأشار القوصي إلى أنه بالتعاون مع الصين، يجري تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2"، الذي خصصت له بكين منحة قدرها 72 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير 2019.
ووافقت الحكومة المصرية، في عام 2016، على مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء في البلاد. وفقًا لخطط مجلس الوزراء، في المستقبل، لن تقوم الدولة بتطوير وإنتاج أنظمة فضائية وأقمار صناعية فحسب، بل ستطلقها أيضًا إلى الفضاء.
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