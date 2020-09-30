شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. وصول أمير الكويت الجديد إلى البرلمان لأداء اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد إلى البرلمان لأداء اليمين. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحاً، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور". ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد "بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها".

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