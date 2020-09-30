شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالبحرين والكويت وصحو إلى غائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقع اليوم الأربعاء، في دول الخليج، حيث تسود حالة من الأتربة فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية، مع تحذيرات من تكون الضباب فى الإمارات، وإلى التفاصيل:-

السعودية انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة حيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية في شمال ووسط وشرق البلاد. - طقس حارالى حار نسبياً نهاراً في أجزاء مختلفة من المملكة يميل الى البرودة ليلاً في مرتفعات جنوب غرب المملكة. - تحسن فرص السحب الرعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء وبشكل تدريجي. - تزايد شدة ورقعة السحب الماطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة من الأربعاء الى الجمعة مع تنبيه من السيول. Advertisements - تراجع شدة ورقعة السحب الماطرة اعتبارا من السبت. - ارتفاع نسب الرطوبة السطحية من ليلة الأربعاء وبشكل يومي مع تشكل الضباب فجراً. السعودية

الإمارات

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الكويت

نهارا.. حار و رطب والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلا.. مائل للحرارة إلى معتدل و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً وحاراً خلال النهار مع بعض السحب أحياناً، وحذرت إدارة الارصاد من هبات شديدة السرعة وأمواج عالية.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، وبلغت الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 30 %.