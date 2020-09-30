شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لأم المواطن «الغير سعودية» العمل بالمهن المشمولة بالتوطين؟.. «الموارد البشرية» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أم المواطن “غير السعودية” لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي، إلى أن أم المواطن الغير سعودية لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، لكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

ويأتي هذا التوضيح، رداً من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المتابعين حول مدى أحقية أم مواطن أجنبية في العمل كموظفة استقبال بأحد الأجنحة الفندقية.