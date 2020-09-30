شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يوقف 31 مهاجرًا غير شرعى بمحافظة الشلف غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الأمن الجزائرى 31 مهاجرًا غير شرعى فى عمليات متفرقة بمحافظة الشلف غرب البلاد، وأفادت السلطات الجزائرية اليوم، أنه أوقف المهاجرين فى ثلاث محاولات متفرقة بشواطئ المحافظة، وهم يستعدون للإبحار فى هجرة غير شرعية باتجاه الأراضى الإسبانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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