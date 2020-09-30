رابطة دوري المحترفين تُزكي العفالق رئيساً

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تزكية عبدالعزيز العفالق رئيساً لها، واعتمد مجلس إدارة الرابطة في اجتماعه، الرفع لاتحاد القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة، خلال الفترة المقبلة من الدوري، بحسب التعديلات الجديد في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بسبب جائحة كورونا.
وأكدت الرابطة اكمالها للاستعدادات والترتيبات اللازمة لانطلاق الدوري في يوم الـ 17 من أكتوبر المقبل.
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