عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عطل في مايكروسوفت يقطع خدمات مهمة عن ملايين المستخدمين

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرضها لعطل فني تسبب في توقف خدمات برامج أوفيس (Office) وآوتلوك (Outlook) وتيمز (Teams).



ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تدوينة لها تؤكد تلقيها بعض الشكاوى من تعثر بعض المستخدمين في الدخول على خدمات البرامج عبر الإنترنت، مؤكدة أن من تمكنوا من الدخول على خدمات أوفيس 365 في وقت سابق لن يتعرضوا لهذه المشكلة.

وأرجعت مايكروسوفت سبب العطل المفاجئ في خدمات برامجها إلى تحديث جديد طرحته خلال الفترة الأخيرة ولكنه تسبب في بعض المشاكل التقنية، ما دفعها إلى إلغائه للحد من هذه المشكلات.

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وتمكنت الشركة من استعادة الخدمات في الغالب، لكن مجموعة صغيرة من المستخدمين في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى الخدمات، ونصحتهم الشركة بالتواصل مع قسم الدعم الفني لحل المشكلة.

وتسببت قيود جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، كالعزل وحظر التجول وغيرها، وانتشار العمل والدراسة عن بعد، في اعتماد العديد من المستخدمين على خدمات مثل تيمز لحضور الاجتماعات، أو المشاركة في الحصص التعليمية.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت مايكروسوفت أن عدد مستخدمي تيمز في اليوم الواحد تجاوز 75 مليون مستخدم.

وفي مايو/أيار الماضي، عرضت شركة مايكروسوفت مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي لمن يتمكن من اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل "لينوكس أو إس" Linux OS.

وبنت عملاقة البرمجيات الأمريكية إصدارًا مضغوطًا ومخصصًا من نظام "لينوكس" العام الماضي لنظام التشغيل Azure Sphere OS الذي صُمم للعمل مع الرقائق الإلكترونية المخصصة لمنصة (إنترنت الأشياء) IoT التابعة لها. وصُمم النظام خصوصًا للنظام الأساسي من المنصة، ما يضمن تشغيل الخدمات والتطبيقات الأساسية بصورة منفصلة في وضع الحماية لأغراض أمنية.