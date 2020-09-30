عيادات إماراتية متنقلة تجوب القرى النائية في حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في اليمن نفذ الفريق الطبي الميداني جولة في القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت، والتي لا تتوافر فيها مستشفيات أو مراكز طبية واستطاع الفريق الطبي الإماراتي

الوصول إلى أبعد المناطق وعورة استجابة منهم للنداء الإنساني، وقد شهد المركز الصحي بمنطقة زغفة بمديرية الشحر إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي للاستفادة من الخدمات المقدمة، حيث بلغ عدد المستفيدين 150 حالة مرضية جرى خلالها معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة، وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

واستقبلت «العيادة» الطبية المتنقلة منذ شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2681 حالة مرضية توزعت على عدد من المناطق النائية بمديريات محافظة حضرموت ومنها، الطويلة بفوة، وحلة، والكود، وعبدالله غريب، والعيون، و الغليلة، والخزان، والعيص، وجول الشفاء، والخربة، وثلة باعمر، وغيظة البهيش، وحصيحصة، وظلومة، وعضد، وزغفة، كما تمت معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات اللازمة، فضلاً عن تقديم النصائح والإرشادات الصحية عن طريق توزيع البروشورات التثقيفية.

ويأتي مشروع «العيادات المتنقلة» لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية، حيث تركزت مهمة العيادة في معاينة وتشخيص الحالات بإشراف الطبيبين علاء بانافع وعلاء التميمي، حيث تم اكتشاف بعض حالات سوء تغذية شديدة وأمراض مختلفة تمت معالجتها مجاناً. وثمّن المستفيدون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لهذه المناطق النائية. (وام)