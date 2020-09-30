احتدام المعارك في ناجورنو كراباخ وخسائر فادحة في صفوف الطرفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت المعارك بين القوات الأذربيجانية من جهة والأرمينية من جهة أخرى، أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، حول إقليم ناجورنو كراباخ، وأعلن الطرفان تكبيد كل منهما الجانب الآخر خسائر فادحة، ونشر الجانبان المدفعية الثقيلة في محيط الإقليم، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن المقاتلين الانفصاليين صدوا هجمات أذربيجانية على طول الجبهة الأمامية، في وقت أكدت تركيا تصميمها على مساعدة أذربيجان «في استعادة أراضيها المحتلة» في الإقليم، في حين اتهمتها بشن عدوان مباشر على أرمينيا.

وأكد الجانبان، أمس، استمرار المعارك رغم دعوات دولية لوقف إطلاق النار. وفي تصريحات عالية النبرة، تعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف مواصلة القتال. وقال «إذا كان المجتمع الدولي غير قادر على وقف الدكتاتور المتهور في أرمينيا، فإن أذربيجان ستقوم بذلك».

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن الانفصاليين في كراباخ تمكنوا من صد هجمات أذربيجانية على طول الجبهة الأمامية،مؤكدة أن «العدو تكبد خسائر بشرية فادحة». وأضافت أن الجيش الأذربيجاني تكبد خسائر كبيرة منذ اشتعال المواجهات، مع إسقاط نحو 50 طائرة من دون طيار وأربع مروحيات وتدمير 80 دبابة. واتهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج النزاع، وتوعدت باستخدام أسلحة ذات مدى أبعد وقدرة تدمير أكبر. وذكرت الوزارة أن القوات الأذربيجانية قصفت وحدة عسكرية أرمينية في بلدة واردنيس الحدودية على بعد أميال من منطقة ناجورنو كراباخ. وأشارت الى أن النيران اشتعلت في حافلة مدنية بعد أن أصابتها طائرة أذربيجانية مسيرة. ونفت أرمينيا تقريراً أصدرته وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن جيشها قصف منطقة داشكسن على الحدود بين البلدين.

في باكو نفى مسؤولو الدفاع تقارير المقاتلين الانفصاليين التي ذكرت بأن قوات مدعومة من أرمينيا استعادت السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها في معارك الأحد. وقالت أذربيجان إن جيشها تصدى لهجوم أرمني مضاد، ودمر قافلة أرمينية مؤللة ووحدة مدفعية، وفي وقت لاحق فوج مشاة تسانده عربات عسكرية بأكمله. وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها «واصلت هجوماً على مدينة فيزولي» في منطقة كراباخ، «ودمرت أربع دبابات للعدو وآلية مدرعة وقتلت عشرة جنود». وأضافت أن «العدو... طلب مساعدة لإجلاء جثث وجرحى الجنود». كما هددت أذربيجان بتدمير منظومة الصواريخ أرض جو، إس-300 الروسية الصنع، والتي قالت إنه يتم نقلها إلى كراباخ.

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ولاحقاً، أكدت أرمينيا أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان عبر فيسبوك إن «طائرة سو-25 أرمينية أسقطتها مقاتلة إف-16 تركية... أتت من الأراضي الأذربيجانية»، موضحة أن الطيار الأرميني «سقط شهيداً». لكن مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين التون نفى هذا الأمر مؤكداً أنه «لا صحة على الإطلاق للمزاعم القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية».

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أن «هذه المعلومة هي كذبة أخرى للدعاية الأرمينية».

من جهة أخرى، قال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين التون إن «تركيا تتعهد بالكامل مساعدة أذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة والدفاع عن حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي». وبالمقابل اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، تركيا بتنفيذ عدوان «مباشر» على أرمينيا. وكتب ممثل وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفانيسان عبر «فيسبوك»: «تركيا تنفذ عدواناً مباشراً على أرمينيا». وقال وزير الخارجية الأرمني زغراب مناتساكانيان إن الهجوم على مدينة فاردينيس الأرمنية نفذته طائرة مسيرة تركية.

ولم تعلن أذربيجان عن أي خسائر في صفوفها، لكن الحكومة الانفصالية بثت تسجيلات من ميدان المعارك تظهر ما قالت إنها جثث جنود أذربيجانيين. وأكد مسؤولون أرمينيون، أمس، وفاة ثلاثة مدنيين آخرين، فيما أعلن علييف إن الخسائر بين المدنيين في الجانب الأذربيجاني وصلت إلى عشرة قتلى. ويرتفع بذلك العدد المؤكد للقتلى في المعارك إلى 99، هم 84 مقاتلاً من الانفصاليين و15 مدنياً.(وكالات)