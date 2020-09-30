شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جديد للحوار الليبي في بوزنيقة..و«الإخوان» يخططون للسيطرة على المناصب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن تأجيل ثانٍ للحوار الليبي المنعقد منذ مطلع الشهر الجاري بضاحية بوزنيقة المغربية،ليتقرر عقد الجولة الثانية غداً الخميس، فيما كشف تسجيل مسرب،عن خطة لجماعة الإخوان للسيطرة على المصرف المركزي وعلى المناصب المؤثرة في الدولة، في حين قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي إن آلاف المرتزقة السوريين،بدأوا في الخروج ومغادرة البلاد بعد انتهاء دورهم ونهاية عقودهم.

وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن جلسة الغد ستشهد توقيعاً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الجولة الأولى قبل أسابيع، والمتعلقة بمعايير التعيين في المناصب السيادية.

ويُنتظر أن يشارك كُل من عقيلة صالح،رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، في هذه الجولة، وذلك بعدما اقتصرت الجولة السابقة على الخبراء فقط.

وانتقد النواب المجتمعون في طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في محادثات بوزنيقة.

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الإيطالية بالمحادثات الليبية - الليبية في مدينة الغردقة المصرية، بشأن القضايا الأمنية والعسكرية، التي تجرى في إطار جهود الأمم المتحدة.

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وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيطالية بأن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يعد أمراً ضروريّاً لاستدامة وقف إطلاق النار في ليبيا.

في سياق آخر، كشف تسجيل مسرب يتحدث فيه محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، عن خطة الجماعة للسيطرة على المصرف المركزي وعلى المناصب المؤثرة في الدولة، واستراتيجيتها للحفاظ على موقعها بالسلطة في المرحلة القادمة في ليبيا.

وأشار صوان خلال اجتماع مع قيادات وأعضاء حزبه في صبراتة، إلى وجود مخاوف لدى الجماعة في مسار الحوار، مؤكداً أنها تعمل على وضع ضمانات ليست دولية أو عبر الأمم المتحدة، وإنما داخل الاتفاق نفسه لضمان تنفيذ مصالحها ومشاركة مؤثرة وفاعلة.

وبخصوص المناصب السيادية، تحدث صوان عن وجود نية لتقليل صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد، ليكون من رئيس ونائبين، موضحاً أن هذا الرئيس لن يكون وحده قائداً أعلى للجيش وإنما بإجماع المجلس، ملمحاً إلى ضرورة حصولهم على منصب رئاسة الحكومة القادمة، وقال: «لا نريد رئيس حكومة تكنوقراط ولضمان التوازن يجب أن يكون رئيس الحكومة شخصية قوية من الثوّار.

على صعيد آخر،قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي إن آلاف المرتزقة السوريين، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق، بدأوا في الخروج ومغادرة البلاد بعد انتهاء دورهم ونهاية عقودهم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ل «العربية.نت»، إنه تم رصد مغادرة 4 طائرات محملة بالمرتزقة السوريين خلال الساعات الماضية، مرجحاً أن يكونوا في طريقهم إلى أذربيجان،حليفة تركيا، للزجّ بهم كمقاتلين ودعمها في الصراع الحدودي مع أرمينيا، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بالتطورات السياسية الحالية في ليبيا.(وكالات)