مجلس الوزراء الكويتي ينادي بنواف الأحمد أميراً للبلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”:-

سريعاً، استوعبت الكويت صدمتها في رحيل أميرها الشيخ صباح الأحمد، ونادى مجلس الوزراء الكويتي، أمس الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد وفقاً للدستور، فيما يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميراً للبلاد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس خالد الصالح، خلال بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي، بعد اجتماع استثنائي للمجلس، أمس الثلاثاء، إن الشيخ صباح الأحمد سطّر صفحات مضيئة من التضحية لدعم قضايا العدل والسلام.

وأضاف أن «الشيخ صباح الأحمد أفنى حياته في تحقيق إسهامات لا تنسى».

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وأعلن الصالح أن «مجلس الوزراء قرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا، وإغلاق الدواوين الرسمية لمدة 3 أيام».

وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الشيخ نواف الأحمد، سبق أن تمت مبايعته ولياً للعهد والإجراء الآن بعد خلو منصب الأمير».

وأضاف أن «المناداة بولي العهد أميراً للبلاد وفقاً للمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة، ثم أدائه للقسم وفقاً للمادة 60 من الدستور قبل ممارسة صلاحياته من دون حاجة لمبايعة جديدة».

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميراً للبلاد.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس الثلاثاء، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين «اليوم الأربعاء» الساعة 11 صباحاً».(وكالات)