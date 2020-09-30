شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي يبحث التعاون مع سفيرة أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح أمس الثلاثاء، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة والوفد المرافق لها بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية، والعسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (وام)

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