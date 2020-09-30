الشامسي يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لشرطة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع التاسع للجنة القيادة العليا الدائمة، الذي عقد صباح الثلاثاء، في قاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار الضباط.

ورحب الشامسي، بالمشاركين في الاجتماع، داعياً إياهم إلى المحافظة على ما تحقق من نجاحات أسهمت في الارتقاء بمنظمومة العمل، وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات الشرطية.

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ناقش الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما أنجز من توصيات صدرت فيه، مستعرضاً الجوانب الخاصة بمشروع قطار الاتحاد، مؤكداً أهمية مراجعة التدابير الاحترازية الخاصة بالشتاء وما يصاحبها من أمطار وجريان الأودية، للحيلولة دون حدوث أي مخاطر.

كما استمع الحضور إلى عدد من المقترحات التي تسهم في الارتقاء بالأداء، منها المقترح المقدم من إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والخاص بتطوير نظم العمل بمركز الاتصال «901».

كما استعرض الاجتماع عدداً من الخطط والبرامج الشرطية تناولت نظام إدارة وتطوير السياسات المحلي، والدليل الإرشادي لنظام الحوكمة، ومناقشة موضوعات تسهم في تعزيز الأمن والأمان.