ارتفاع إجمالي الرخص الاقتصادية في الدولة 1.4 % إلى 681 ألفاً

ارتفع عدد الرخص المسجلة على مستوى إمارات الدولة تدريجياً تزامناً مع بدء افتتاح الأنشطة الاقتصادية، وعودة قطاعات الأعمال التجارية إلى سابق عهدها ما قبل «كورونا».

كشفت بيانات السجل الاقتصادي الوطني وزارة الاقتصاد عن إصدار 9300 رخصة جديدة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بمعدل يومي 310 رخص جديدة، وبذلك يصل عدد الرخص الإجمالي في الدولة نهاية سبتمبر/أيلول إلى 681 ألف رخصة، مقارنة مع نهاية أغسطس/آب 2020 والتي بلغت 671.148 بارتفاع 1.4%.

واستأثرت إمارة دبي بالحصة الأكبر «42.6%» من إجمالي الرخص الصادرة حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع 290 ألف رخصة، وجاءت أبوظبي ثانياً بحصة 22% وبواقع 151 ألف رخصة، والشارقة ثالثاً 12.6% بواقع 85.6 ألف رخصة، وعجمان رابعاً 7% بواقع 46 ألف رخصة، ورأس الخيمة 3.6% بواقع 24.6 ألف رخصة، والفجيرة 2% بواقع 13.6، ودبا الفجيرة 1% بواقع 5234 رخصة.

وعلى صعيد إجمالي الرخص بحسب الشكل القانوني؛ جاءت رخص المؤسسات الفردية كأكثر القطاعات جذباً للرخص الجديدة بنسبة 42.5% وبواقع 289 ألف رخصة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 39% وبواقع 266.3 ألف رخصة، وفروع لشركات محلية 3.5% بواقع 13.2 ألف رخصة، وشركات الشخص الواحد 2% بواقع 13.17 ألف رخصة، وشركات التوصية البسيطة 0.4% بواقع 3046 رخصة، وفروع لشركات في إمارات أخرى 0.4% بواقع 2940 رخصة، وفروع منشآت أجنبية 0.3% بواقع 2277 رخصة، وشركات أعمال مهنية 0.3% بواقع 2396 رخصة، وشركات تضامن 0.1% بواقع 1075 رخصة، وشركات المساهمات العامة 0.1% بواقع 834 رخصة، وفروع شركات خليجية 0.1% بواقع 813 رخصة، وشركات المساهمة الخاصة 208 رخصة، والجمعيات التعاونية 116 رخصة، وأخيراً مؤسسات في مناطق حرة بواقع 125 رخصة.