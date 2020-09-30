عبدالله بلحيف: توظيف أحدث التجارب لتحقيق الاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للتغير المناخي لهذا العام، الذي عقد افتراضياً، بصفته رئيساً للمجلس.

أكد النعيمي خلال اجتماعه الأول مع أعضاء المجلس، أن الوزارة تحرص عبر رئاستها للمجلس، على عقد اجتماعات دورية، لتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة، حكومية وخاصة، لتحقيق توجهات الدولة ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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وأضاف أن النقاشات التي تطرح، تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة في كل القطاعات والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، بوضع خطط شاملة وطموحة تعزز الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى إقليمياً وعالمياً.

وافتتح المجلس جدول أعماله، بعرض آلية عقد الاجتماعات وإعادة تشكيل المجلس، حيث يضم 9 جهات اتحادية و16 محلية و6 من القطاع الخاص.

واستعرضت الوزارة مستجدات إعداد تقرير تطور الالتزام بالمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، بموجب التزامها باتفاق باريس للمناخ، المنتظر رفعه إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP26.

كما اطلع أعضاء المجلس على مشروع المنصة الإلكترونية الوطنية لرصد جودة الهواء في دولة الإمارات التي أطلقت مؤخراً بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وتأتي في إطار التوجهات الوطنية، حيث تمثل مرجعاً رسمياً ومركزياً لحالة جودة الهواء، كما تضمن سهولة وصول المعلومات الخاصة به، للجميع، والاستفادة من هذه المعلومات من قطاعات متعددة، منها الصحي والأكاديمي.