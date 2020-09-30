صباح الأحمد.. بصمة مضيئة في تاريخ الكويت والأمة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفظ الذاكرة الإنسانية بأسماء قادة لامعين تتناقلها الأجيال، وعند الوداع يتبين معدن الزعماء الكبار الذين يرحلون تاركين بصمة مضيئة في مسيرة التاريخ. ويعد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، من صنف القادة التاريخيين؛ نظير ما قدمه لبلده الكويت وللأمتين العربية والإسلامية. وطوال مسيرته الزاخرة حمل عدداً من الألقاب التي مثلت دوره على مدى تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، مثل القائد الحكيم وحامي الدستور ومخطط المستقبل، ورجل المصالحة وأمير الإنسانية ورجل السلام؛ وذلك على المستويين العربي والدولي.

وسمي الشيخ الراحل أميراً لدولة الكويت في 29 يناير/كانون الثاني 2006 خلفاً لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم؛ بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليهِ بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميراً للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006. وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.الشيخ صباح الأحمد دبلوماسي مخضرم كرّمته الأمم المتحدة ومنحته لقب: «قائد إنساني»، كأول قائد عربي يتم الاحتفاء به؛ لجهوده في المجال الإنساني والتنموي. كما أثبت جدارته بلقب رجل السياسة الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم. فقد نجح خلال قيادته للدبلوماسية الكويتية في ربط الكويت بالعالم، وتحمل هذه الأمانة والمسؤولية باقتدار وكفاءة، وسعى منذ مطلع الستينات من القرن الماضي إلى تجديد وتطوير السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وفقاً للتطورات والمتغيرات التي طرأت على الأوضاع الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة. ويعد السلام من أكثر الأهداف النبيلة التي سعى سموه بنجاح إلى تحقيقها خارج الكويت، وهو أكثر القادة التزاماً بتحمل المسؤولية والمهام الجسيمة، ففي عهده تحولت البلاد إلى منبر للسلام والجمع بين الفرقاء ومنبع للعمل الإنساني المنظم البعيد عن شبهة دعم الإرهاب؛ وذلك بتأسيس نظام رقابي على أموال المساعدات.

وأدى صباح الأحمد دوراً بارزاً أثناء المحنة الكبيرة التي مرت بها الكويت عام 1990، باحتلال الجيش العراقي لها؛ من خلال جهوده الدبلوماسية في حشد الدعم الدولي لقضية بلاده حينها بخبرته الواسعة في العمل الدبلوماسي والسياسي.

بداية مبكرة

وتولى أمير الكويت الراحل، أول مناصبه الرسمية في وزارة الخارجية الكويتية عام 1963، وأصبحت الكويت خلال تحمله المسؤولية في الخارجية عضواً بالأمم المتحدة، وأصبح رئيساً للوزراء عام 2003، وأميراً للبلاد عام 2006.

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وكانت البداية الحقيقية للشيخ صباح في العمل السياسي والشأن العام في 19 يوليو/تموز 1954؛ إذ عَيَّنَهُ أمير الكويت آنذاك، عبد الله السالم الصباح، عضواً في «اللجنة التنفيذية العليا» وهي بمثابة مجلس الوزراء، وقد عُهد إليها بمهمة تنظيم دوائر الدولة ووضع خطط عملها ومتابعة التخطيط فيها، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه في عام 1955 رئيساً ل«دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل»، والدوائر الحكومية في الكويت ما قبل الاستقلال.

وفي فترة توليه «دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل» كان يبدي اهتماماً بالمشاريع الاجتماعية؛ حيث كان يؤيد وضع القواعد التنظيمية من أجل إفساح فرص العمل الملائم للمواطنين، وكان يساعد على استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتنظيم الهجرات الأجنبية التي تدفقت على الكويت بعد استخراج النفط. وقام باستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للفتيات ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية ورعاية الشباب وإعدادهم نفسياً واجتماعياً وبدنياً والعناية بالمسرح، وأنشأ الأندية الرياضية، إضافة إلى إنشائه أوّل مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت.

وفي عام 1956 عُيّن عضواً في الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى، وهو المجلس الذي كان يساعد أمير الكويت في إدارة شؤون الحكم في البلاد. وفي عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة «دائرة المطبوعات والنشر». خلال رئاسته إدارة المطبوعات والنشر، تم إصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم «الكويت اليوم» لتسجيل كافة الوقائع الرسمية، وتم إنشاء مطبعة الحكومة؛ وذلك لتلبية احتياجات الحكومة من المطبوعات، وتم تشكيل لجنة خاصة لمشروع كتابة تاريخ الكويت، وتم إصدار قانون المطبوعات والنشر الذي شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها في حدود القانون.

توازن ووسطية

وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود، اعتمد صباح الأحمد خلال عمله الدبلوماسي مبدأ التوازن والوسطية، فهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال السياسة الخارجية، وحقّق الكثير من النجاحات الدبلوماسية، وكان أول اختبار سياسي له عام 1966، عندما شارك مع ممثلي مصر والسعودية، في لقاء نظمته الأطراف المتناحرة في اليمن الشمالي، من مؤيدي الجمهورية ومؤيدي الملكية، لوضع حد للحرب الأهلية، واستُؤنفت اللقاءات في الكويت عام 1966، وعندما بدأت الصدامات الحدودية بين اليمنين الشمالي والجنوبي عام 1972، قام بزيارة إلى الدولتين، في مهمة وساطة؛ أثمرت عن توقيع اتفاقيتين بين الدولتين، واحدة للسلام والأخرى للتبادل التجاري. ونجح صباح الأحمد أيضاً في مهمة وساطة أخرى بين سلطنة عُمان واليمن الجنوبي عام 1980، كانت نتيجتها توقيع إعلان مبادئ؛ لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، وأعقب ذلك بلقاء بين وزيري خارجية البلدين في الكويت عام 1984، لإعلان إنهاء الحرب الإعلامية، والمحافظة على حُسن الجوار، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. كما قاد صباح الأحمد مبادرة للوساطة بين الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وخلال عهده، تميّزت علاقات الكويت الخارجية، بالعمل على مد جسور التعاون مع أغلب البلدان، من دون استثناء، فاحتضنت الكويت مؤتمرات مثل مؤتمر مانحي سوريا الأول والثاني، وكذلك إعادة إعمار غزة، كما شارك في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى توثيق الروابط بين الطرفين، وهو المجلس الذي تم من خلاله إبرام الكثير من الاتفاقات الاقتصادية مع دول أوروبا.