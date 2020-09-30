كتابان جديدان عن الهيئة العربية للمسرح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العربية للمسرح كتابين جديدين الأول: «رحلة إلى عالم المسرح - لليافعين والناشئة» للدكتور محمد أبو الخير، استعرض فيه أهمية المسرح ونشأته وعلاقته بالتكنولوجيا والفنون الشعبية، كما رصد الكتاب مراحل إنتاج العرض المسرحي، مستعرضاً مفرداته الفنية والتقنية، معززاً كل ذلك بالصور الإيضاحية.

وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مستمرون في خدمة المسرح، كما يوجهنا للاهتمام بالأجيال الناشئة، لذا نقدم هذا الكتاب لبناتنا وأبنائنا من سن 12 إلى 18، ليكون عتبة معرفية وممتعة لهم ضمن مسار الثقافة العامة، عتبة تفتح الأفق لمن يريد منهم أن يستزيد أو يتعمق في هذا الفن النبيل «المسرح» الذي نعمل معاً من أجل أن يكون مدرسة للأخلاق والحرية».

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وجاء الكتاب الثاني بعنوان: «المسرح العراقي.. أعلام وببليوغرافيا» من تأليف د.علي محمد هادي الربيعي و د.عامر صباح المرزوك.

ضم الكتاب قسمين، خصص الأول لرصد 33 كاتباً مسرحياً، فضلاً عن محطات في الإخراج توقفت عند مجموعة من أسماء المخرجين العراقيين، واشتمل القسم الثاني على ببليوغرافيا للنص المسرحي العراقي.

وقال إسماعيل عبد الله: «نحرص على إثراء المكتبة المسرحية العربية وتنويع محتواها، خدمة لمتطلبات التنمية والارتقاء بهذا الفن العريق، كما نؤكد اهتمامنا بالإبداعات الرصينة والأصيلة التي يقدمها المسرحيون العرب من مؤلفين وباحثين».