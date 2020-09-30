قادة العالم يستذكرون حكمة الأمير الراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، وأجنبية، التعازي في وفاة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في مستشفى أمريكي، امس الثلاثاء. وقالت السفارة الأمريكية في الكويت في بيان تعزية إن «الأمير الراحل كرّس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة». وقالت السفارة البريطانية في الكويت إن الراحل «اشتهر بحكمته وإنسانيته وعمل على تعزيز السلام على المستويين الإقليمي والعالمي».

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر، ساهم في استقرار المنطقة، وقدم خدمات إنسانية كبيرة ستبقى في الذاكرة لزمن طويل. وقدم جونسون، تعازيه إلى أسرة آل صباح، وإلى الشعب الكويتي.

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وتقدمت ألمانيا بالتعازي من الشعب الكويت في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتمنت «أن تستمر جهود الكويت الداعمة للسلام والاستقرار في العالم، وفي الشرق الأوسط، بصفة خاصة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن أمير الكويت الراحل كان رسولاً للسلام، ورمزاً استثنائياً للحكمة، والسخاء. كما نعت بعثة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

من جانبها، وصفت منظمة الصحة العالمية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه كان قائداً إنسانياً عالمياً، ورحل في وقت كنا بأمسّ الحاجة إلى هذه القيادة. ونعى المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونشر جيبريسوس، صورة برفقة الأمير الراحل على حسابه بموقع «تويتر»، وعلق قائلًا: «إنه يوم حزين.. أشعر بالحزن لسماع خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائد إنساني عالمي في وقت تشتد الحاجة فيه إلى مثل هذه القيادة. أتقدم بأحر التعازي لعائلته وشعب الكويت».