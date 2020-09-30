

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «أمازون» النقاب عن «كاميرا طائرة» للمراقبة المنزلية تحلق داخل وخارج المنزل، وهي من الأنواع التي يمكنها الطيران في مسار محدد مسبقاً للبحث عن اللصوص أو اكتشاف النوافذ المفتوحة، أو الأضواء المضاءة، حيث يمكن للمستخدمين المشاهدة من خلال تطبيق«رينج» من أي مكان يوجدون فيه.

وقللت الشركة من خطورة اختراق الكاميرا المسماة «أولوز هوم كام» للخصوصية، إذ على المستخدمين تعيين مسارات الرحلة مسبقاً، ولا يمكن التحكم فيها يدوياً، بالإضافة إلى الصوت المرتفع لها أثناء التحليق، ما يحول دون مراقبتك ومعرفتك بوجودها، وتمتلك تقنيات تجنب العوائق المضمنة لمنعها من الاصطدام بأي كائنات غير متوقعة أو أشخاص يتحركون خلال مسار الرحلة.