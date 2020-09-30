نواف الأحمد.. الأمير السادس عشر للكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصبح ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حاكماً للبلاد في انتظار مبايعته أميراً من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد الإعلان، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح». وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً».

وتنص المادة 60 من الدستور على أن «الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وسيكون الشيخ نواف أمير الكويت السادس عشر، وهو من مواليد 25 يونيو عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، والذي حكم الكويت في الفترة من 1921 حتى عام 1950.

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تولى نواف الأحمد منصب ولي عهد الكويت منذ 14 عاماً، وذلك بعد أن صدر مرسوم من الشيخ صباح، رحمه الله، بتزكية أخيه، الشيخ نواف لولاية العهد بعد أسبوع من توليه حكم دولة الكويت في 7 فبراير عام 2006. وفي فبراير عام 2006، بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع الشيخ نواف على ولاية العهد، وأدى اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح، رحمه الله، والمجلس في ذات اليوم.

وأفاد موقع ديوان ولي العهد بأن الشيخ نواف متزوج ولديه 4 أولاد وبنت وهم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة. وأضاف الموقع أن الشيخ نواف «درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي».

وتولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية على مدى ما يقرب من 60 عاماً، حيث تولى حقيبة وزارة الداخلية والدفاع وبدأ عمله السياسي محافظاً لمدينة حوالي عام 1962 وتولى منصب المحافظ لمدة 16 عاماً ثم أصبح بعد ذلك وزيراً للداخلية عام 1978 ووزيراً للدفاع عام 1988.

ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إبريل عام 1991، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجدداً في 2003 إلى أن أصبح ولياً للعهد في 2006. (وكالات)