«دبي للثقافة»: توظيف التقنيات في الإبداع يزيد التفاهم الإنساني

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الدور المهم الذي تلعبه الإنتاجات الإبداعية التي توظف التقنيات الحديثة بطريقة هادفة ومسؤولة في تحقيق رقي المجتمعات وإيجاد مساحات مشتركة للتفاهم بين الناس على اختلاف ثقافاتهم وألسنتهم. وأشارت إلى حرص الهيئة على دعم جميع المبادرات الإبداعية الملهمة التي تصب في هذا الإطار.

ولفتت بدري خلال زيارتها معرض «وايلد أراب ويست» الذي يستضيفه حي دبي للتصميم، إلى التزام الهيئة بتشجيع أصحاب الفكر المتميز وتحفيز الطاقات المبدعة في شتى المجالات الثقافية والفنية، وذلك بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن دعم المجتمع الإبداعي في دبي والإمارات، ورفد المبادرات والفعاليات المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة كمركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وقالت بدري: «دعم المواهب وتحفيزها على التواصل والإبداع هما إحدى أولويات خريطة طريق «دبي للثقافة» الاستراتيجية المحدّثة، وتندرج زيارة معرض «وايلد أراب ويست» ضمن هذه الأولوية، إذ تحرص الهيئة على دعم هذه المبادرة لما تحمله من مفاهيم مبتكرة تركز على إبراز أوجه التمازج بين الثقافتين الشرقية والغربية، وتلتقي مع توجهات دبي التي تعمل على مد جسور لتقارب حقيقي بين الثقافات أساسها الإبداع. وتعتبر هذه الزيارة جزءاً من جهود الهيئة للترويج للنتاجات الإبداعية المحلية القيِّمة، ومنحها آفاقاً تسهم في إيصالها إلى أكبر شريحة من المجتمع، بما يحفز المبدعين على مواصلة عطاءاتهم والحفاظ على العلاقة التبادلية مع جمهورهم، خاصة في ظل المرحلة الراهنة. كما تشكل الزيارة أيضاً دعماً للدور الذي يلعبه حي دبي للتصميم في توفير بيئة حاضنة وملهمة لصنوف الإبداع».

وتجولت مدير عام «دبي للثقافة» في أرجاء المعرض المقام بين المبنيين 6 و7 في الحي، واطّلعت في قسم «الشخصيات» على الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان الإماراتي أحمد المهيري، وهو مصمم جرافيك متخصص في الكولاج وفني «البوب» و«الشارع»، خاصة الخط العربي و«الاستنسل». ويشارك المهيري برسوم توضيحية تصور عناصر من الثقافة الغربية الحديثة أسقطت على شخصيات خليجية، ما يتناغم مع موضوع المعرض الذي يركز على إبراز جوانب التماهي بين الثقافتين الشرقية والغربية.

المهيري شارك ضمن فريق الفنانين الذين صمموا شعار الإمارات الجديد الذي سيمثل هويتها الإعلامية على مدار الخمسين عاماً المقبلة، فضلاً عن مشاركته في العديد من المعارض الفنية داخل الدولة وخارجها.

وزارت بدري قسم «الكلمات» الذي يسلط الضوء على قاموس (WAW)، وهو عبارة عن سلسلة أنشأتها منصة «وايلد أراب ويست» المنظِّمة للمعرض، لتسليط الضوء على الكلمات الخليجية مع تعريف باللغة الإنجليزية للمعنى الحقيقي للكلمة مع إضفاء طابع من فن «البوب» الغربي عليها.

و«وايلد أراب ويست» هي منصة على «إنستجرام» أطلقها في إبريل/نيسان الماضي الإماراتيتان حصة العجلة وإيمان المدفع بهدف تشجيع التمازج بين الثقافات الشرقية والغربية من خلال الفن وأسلوب الحياة والترفيه.