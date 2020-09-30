شكرا لقرائتكم خبر عن تهافت عالمي على اختبارات «كورونا» السريعة.. وأوروبا تعيد فرض القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تثير الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19 اهتماما عالمياً، وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توزيع 150 ميلوناً منه في أنحاء الولايات المتحدة، فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير 120 مليوناً للدول الفقيرة، لكن بشرط العثور على الأموال اللازمة.

وفي حين أودى الوباء بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم، يقوم العديد من خبراء الصحة بحملات منذ أشهر لاستخدام ما يسمى باختبارات الأجسام المضادة، وهي طريقة غير مكلفة، ونتائجها سريعة يمكن الحصول عليها ما بين 15 و30 دقيقة.

ومع أن هذا الفحص أقل دقة من الفحوص المخبرية التقليدية «بي سي آر»، ما يعني أنه لن يكتشف عدداً معيناً من الإصابات، فإن هؤلاء الخبراء يؤكدون أنه في ما يتعلق بالصحة العامة، فهو أكثر فاعلية لأنه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من الاختبارات وبالتالي يمكّن في المحصلة من اكتشاف أعداد أكبر بكثير من الإصابات.

الفئات الأكثر ضعفاً

وأعلن ترامب أنه من بين ال150 مليون فحص ستوفر في أنحاء الولايات المتحدة، سيخصص «50 مليوناً للمجتمعات الأكثر ضعفاً».

وأضاف أن الأولوية ستكون لأساتذة المدارس، ودور رعاية المسنّين، والجامعات التي تخدم تاريخياً السود، والسكان الأصليين. وشركة آبوت هي المسؤولة عن تطوير هذه الفحوص، وقد حصلت في نهاية أغسطس/ آب بصورة عاجلة على ترخيص بتسويق هذا الفحص، الوحيد من نوعه حتى اليوم في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، وعدت منظمة الصحة العالمية التي تصادمت معها إدارة دونالد ترامب، شركاءها بتوفير 120 مليون اختبار لأفقر البلدان، شرط العثور على التمويل اللازم. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي «لدينا اتفاق ولدينا بداية تمويل، والآن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى نتمكن من شراء هذه الاختبارات».

حالة الطوارئ

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تأتي هذه الإعلانات مع استمرار انتشار الوباء في كل أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا، حيث ما زال الفيروس ينتشر بمعدل مرتفع. فقد أعلنت الجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، أنهما ستفرضان هذا الأسبوع حالة الطوارئ للتصدي للزيادة الحادة في أعداد المصابين ب«كورونا» في البلدين.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، في ختام اجتماع لخلية الأزمة المكلفة مكافحة الجائحة في بلاده إن «الوضع خطر جداً، وأعتقد أنه يجب علينا اتخاذ قرارات جذرية وجريئة للغاية». وفي غرب القارة، تعمل فرنسا وإسبانيا على زيادة القيود والتدابير في محاولة لإبطاء هذه الموجة الجديدة من الوباء. وقد وسّعت مدريد نطاق المناطق التي تشملها الإجراءات الصحية، في حين غلقت إيكس أون بروفانس، ومرسيليا في جنوب فرنسا المقاهي، والمطاعم.

نيويورك.. عودة الوباء

وتسود الأجواء نفسها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ففي نيويورك التي تضررت بشدة خلال الربيع من الوباء، عادت الإصابات إلى الارتفاع مرة جديدة، أما مونتريال وكيبيك في كندا فما زالتا في حالة تأهب من المفترض أن تستمر 28 يوماً مع إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة.

وعلى عكس أمريكا الشمالية وكندا، يتم رفع القيود في أمريكا اللاتينية التي تضررت بشدة من الوباء.

وفي ألمانيا، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى فرض قيود جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، مع اقتراب فصل الشتاء. وتريد ميركل التي اجتمعت مع مسؤولي المناطق الست عشرة في البلاد أن يقتصر عدد المشاركين في حفلات خاصة على 25 شخصاً، وعلى 50 في الحفلات المقامة في الأماكن العامة.

وفي موسكو، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، أمس الثلاثاء، تمديد العطلة المدرسية مدة أسبوع للجم انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ازدادت الإصابات به بشكل ملحوظ في العاصمة الروسية منذ مطلع سبتمبر/ أيلول. وكان يفترض أن تبدأ العطلة المدرسية، أمس الأول الاثنين، وتستمر مدة أسبوع. وهي ستباشر الآن في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، وتستمر حتى الثامن عشر منه «بناء على توصيات السلطات الصحية، وارتفاع حالات كوفيد-19»، على ما أوضح سوبيانين في بيان.

(وكالات )