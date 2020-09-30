«الثقافة» وأكاديمية أبوظبي تطلقان برنامج تنمية المهارات الإبداعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وعلي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وقع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، والدكتورة نعمة العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إطلاق برنامج «تنمية المهارات الإبداعية» بهدف دعم المجتمع الإبداعي في الدولة عبر توفير برامج تدريبية عالمية المستوى للمبدعين والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية للمساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للإمارات، وتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار في صنع قادة المستقبل. ستوفر الشراكة الجديدة الفرصة للمبدعين للاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدمها نخبة من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

قال الناخي:«تأتي الاتفاقية مع أكاديمية أبوظبي في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة شراكاتنا المعرفية التي تضمن تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي في الدولة والارتقاء بمشاريعهم وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجاً عبر الاستفادة من آلاف الدورات التدريبية المتوفرة على المنصة الإلكترونية»

من جهتها قالت الدكتورة نعمة العامري، «أن شراكتنا مع وزارة الثقافة والشباب تأتي من الثقة في قدرات شبابنا وحرصهم على مواكبة التغيرات العالمية في كافة القطاعات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في سبيل بناء مستقبل مشرق، وأنه بمقدورهم الاستفادة من برامج الأكاديمية بما يتوافق مع أهدافهم الرامية للارتقاء بمسيرة البناء والتنمية المستدامة، كما تحرص الأكاديمية على تسخير كافة البرامج التعليمية لخدمة شريحة أكبر من فئة الشباب وتوفير بيئة محفزة لتبادل المعرفة والتعلم المستمر».

ويمكن للعاملين في المجالات الثقافية والإبداعية والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب من مختلف فئات المجتمع التسجيل في الدورات التدريبية عبر زيارة الرابط التالي: https://www.mckd.gov.ae/ar/abu-dhabi-academy/ والاستفادة من 4000 دورة تدريبية متوفرة على المنصة الرقمية.