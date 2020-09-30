شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مقهى لعشاق الكلاب بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح فى مدينة الخبر مقهى يتيح لأصحاب الكلاب في السعودية التمتع بتناول فنجان قهوة خارج المنزل مع حيواناتهم، وهو الأول من نوعه في البلاد، فقد أصبح مقهى "ذى باركينج لوت" الذى افتتح في يونيو الماضى في المدينة الساحلية، ملاذا لعشاق الكلاب في بلد لا يضم مواقع كثيرة يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة إليها خارج المنزل، وتقول صاحبة المقهى وهي شابة كويتية تدعى دلال أحمد، بحسب " روسيا اليوم" إن فكرة المقهى راودتها عندما زارت المملكة قبل سنوات مع كلبها ولم تتمكن من المشي معه، وقالت لوكالة فرانس برس: "جئت للسعودية في زيارة مع كلبي ولكن لم يسمح لي بأن أتمشى معه على الشاطئ. وكان الأمر غريبا".



مقهى الكلاب

وأضافت: "أحزنني هذا الموقف، وقررت المساعدة عبر فتح مقهى جميل للناس سواء كانوا من أصحاب الكلاب أم لا، للاستمتاع في هذا المكان"، ويتجمع شبان وفتيات في المقهى للّعب مع كلاب بأحجام مختلفة بينما تجلس كلاب أخرى بالقرب من أصحابها للعب، وهناك قسم أخر في المقهى مخصص لـ"دلال" الكلاب يقدم خدمات مختلفة للحيوانات بينها الغسل والعناية بمظهرها،وتشير الشابة السعودية جوهرة إلى إن "فكرة المقهى جديدة للغاية فلا يوجد لدينا أماكن كثيرة من هذا النوع. تأتي الكلاب هنا للتعارف"، وحضر الشاب السعودي نواف للمرة الأولى إلى المقهى ووصفه بمكان "جميل"، وقال: "أول مرة أرى فيها مقهى في السعودية يكون مخصصا للكلاب مثل هذا".



مقهى الكلاب



أحد رواد المقهى بصحبة كلبها

وبات مشهد الحيوانات الأليفة مألوفا فى السعودية، وظهرت فى السنوات الأخيرة ملاجئ عدة للحيوانات في مدن سعودية مختلفة وتزايدت شعبية تبني الحيوانات الضالة في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية واسعة.