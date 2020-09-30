شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 1110 حالات إصابة بالملاريا فى 5 ولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا فى 5 ولايات بالجنوب الجزائرى، وبحسب بيان الوزارة، فإن ولاية تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها ولاية أدرار بـ96 حالة إصابة، فى حين سجلت ولاية إيليزى 89 حالات إصابة، بينما سجلت ولاية ورقلة 5 حالات، فيما تم تسجيل حالتى إصابة بالملاريا فى غرداية.

ووفقا لجريدة النهار الجديد الجزائرية، فإن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قدموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية، فيما أوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم إخراج مخزون احتياطى من اللقاح المضاد للملاريا وتوجيهه لولايات الجنوب.



