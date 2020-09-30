شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان عن أمير الكويت الراحل "له فى نفسى مكانة عظيمة وسيخلده التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، عن حزنه لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مؤكدا أنه كان بالنسبة له أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له فى نفسى مكانة عظيمة وتقدير يستحقه، مشيرا إلى أن التاريخ سيخلده بعدما كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.

وكتب الملك سلمان، عبر حسابه على تويتر: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له فى نفسى مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

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وأضاف العاهل السعودى: "نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية، تعازينا لأهلنا فى الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





ورحل عن عالمنا، أمس الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

محطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء، منذ توليه أول مسؤولية "عمل عام" فى 1954 وهو فى الـ 25 من عمره، ومرورًا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عامًا، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرًا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت فى عهده قفزات تنموية واقتصادية فى مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته فى حل العديد من أزمات المنطقة.