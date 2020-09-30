شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح؟.. «الشيخ المصلح» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الوقت الأفضل لأذكار الصباح.
وقال “المصلح” إن أذكار الصباح تكون من طلوع الفجر لأن الصباح يبدأ من طلوع الفجر وذلك من خلال تبين الفجر الصادق الذي يبيح الصلاة ويحرم الطعام على الصائم.
وأضاف الشيخ المصلح، أن وقت الأذكار يمتد إلى ارتفاع الضحى قبيل الظهر، فإن جميعه وقت للذكر، مضيفا أن الإنسان كلما بادر بالأذكار أول النهار كان ذلك أعظم أجرا وأدرك لمنافع وفوائد الذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح؟.. «الشيخ المصلح» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.