شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزى أمير الكويت فى وفاة الشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، معزيا فى وفاة الشيخ صباح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأعرب أمير الكويت لولى العهد السعودى عن بالغ تقديره للمواساة.

وفى وفق سابق قال مايك بومبيو أمير الكويت، إن الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت الراحل كان له دور محوري في بناء السلام والازدهار في منطقة الخليج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف مايك بومبيو أن أمير الكويت الراحل ساهمت نزعته الإنسانية وقيادته العالمية في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة

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ويتواصل نعى قادة الدول للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بعد وفاته المنية عن عمر يناهز الـ 91 عاما، حيث قال ملك البحرين حمد بن عيسى: برحيل الشيخ صباح فقدنا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، فيما قال مرزوق رئيس البرلمان الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد سيؤدي غدا اليمين الدستورية أميرا للبلاد، موضحا أن مجلس الأمة ينعقد غدا تمهيدا لأداء الشيخ نواف الأحمد اليمين.

وأعرب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح، أمير الكويت، كما نعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فيما نعى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وقال رئيس الوزراء الهندي: الكويت والعالم فقدا قائدا محبوبا والهند خسرت صديقا مقربا.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.