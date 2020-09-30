شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى: أمير الكويت كان غيورا على وحدة الأمة العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، كان غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف - في برقية عزاء وجهها إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر أمير دولة الكويت - "صاحب السمو وأخي العزيز، تلقينا بعميق الحزن وبالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم، باسمي شخصيا، وباسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، بأصدق التعازي، في هذا المصاب الجلل، إلى دولة الكويت وشعبها الشقيق، وكذلك إلى الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، ويهيئ لها، على الدوام، أسباب الأمن والرقي والازدهار.

إننا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نودع قائدا فذا، نافذ البصيرة، دائم التحلي بالاعتدال والحكمة، سباقا إلى لم الشمل ورأب الصدع، غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية.

لقد كان له رحمه الله في نفوس الموريتانيين منزلة كبيرة لما عهدوه فيه من نبل وصادق محبة وتقدير.

لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتانى: أمير الكويت كان غيورا على وحدة الأمة العربية والإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.