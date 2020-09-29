- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مقيم انهارت عليه «صخور» في قناة لتصريف السيول بـ«حائل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ مقيم إثر انهيار صخور على معدة حفر كان يعمل عليها.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني حائل تمكن بفضل الله من إنقاذ مقيم انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها في قناة لتصريف السيول تحت الإنشاء عمقها 10 أمتار، وحالته مستقرة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مقيم انهارت عليه «صخور» في قناة لتصريف السيول بـ«حائل» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.