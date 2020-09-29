شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مقيم انهارت عليه «صخور» في قناة لتصريف السيول بـ«حائل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ مقيم إثر انهيار صخور على معدة حفر كان يعمل عليها.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني حائل تمكن بفضل الله من إنقاذ مقيم انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها في قناة لتصريف السيول تحت الإنشاء عمقها 10 أمتار، وحالته مستقرة ولله الحمد.