جثمان أمير الكويت يصل إلى البلاد من الولايات المتحدة الأربعاء

وذكرت الوكالة الرسمية في خبر مقتضب: "يصل إلى أرض الوطن غدا الأربعاء جثمان أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادما من الولايات المتحدة الأمريكية".
هذا وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.
وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب قبل قليل، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
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وقبل ذلك بعدة دقائق، قطع تلفزيون الكويت الرسمي البث، وبدأ بإذاعة آيات من القرآن الكريم.
وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأميركية، والتي وصلها،في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي.
ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة.
واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.
تولى الشيخ صباح الأحمد مسند إمارة دولة الكويت في 29 كانون الثاني/يناير 2006، خلفا لسعد العبد الله الصباح، الذي تنازل عن الحكم بسبب أحوله الصحية.
وقام مجلس الوزراء الكويتي، في 24 كانون الثاني/يناير 2006، بتزكية رئيس المجلس الشيخ صباح الأحمد، أميرا للبلاد.
ويعتبر حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، وتعيين سيدة في مجلس الوزراء، في 2005، من إنجازات الأمير الراحل.
وفي عهده، شاركت المرأة الكويتية للمرة الأولى في أول انتخابات نيابية، بعد توليه مسند الإمارة.
ودخلت المرأة المجلس في ثالث انتخابات نيابية في عهده.
كرمت الأمم المتحدة الشيخ صباح الأحمد، في 9 أيلول/سبتمبر 2014، بلقب "قائد العمل الإنساني".
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