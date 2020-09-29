وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أبلغني الأخوان النائبان، الحميدي السبيعي، والدكتور عبد الكريم الكندري، بأنهما والنواب الموقعين على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء سيتقدمون بسحب طلب عدم التعاون".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الغانم، عن تقدم 10 نواب بطلب عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين إليه من قبل النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي.
وقال الغانم إنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقديمه. وكان من المقرر مناقشة الطلب في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... برلمانيون يتراجعون عن قرار "عدم التعاون" مع الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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