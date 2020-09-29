نتنياهو: ترامب يستحق التقدير على وقوفه في وجه إيران

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وأشاد بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقوفه أمام إيران، وانسحابه من الاتفاق النووي معها، قائلا: "يستحق الرئيس ترامب كامل التقدير على قيامه بذلك".

وأشار نتنياهو إلى أنه كان الزعيم الوحيد حول العالم الذي عارض الاتفاقية النووية التي تم إبرامها مع إيران، في العام 2015، بدعوى أنها مهدت الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي.

ويدعي نتنياهو أنه "الآن، خرقت إيران حتى التقييدات المؤقتة. وبسبب هذه الخروقات، ستمتلك إيران بعد عدة أشهر كمية كافية من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلتين نوويتين".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إيران تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، ال-IR-9، التي ستضاعف قدرتها على تخصيب اليورانيوم بخمسين ضعفا".