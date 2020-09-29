أبرز ما قاله القادة العرب عن أمير الكويت الراحل؟

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم إعلان الحداد 40 يوما عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق من اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء رحلة علاجية.

وأعلنت الحكومة الكويتية إغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير البلاد.

ونعى القادة العرب اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان في مقدمتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبعث الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها.

أم الأردن فقد أعلن الحداد 40 يوما، وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما كان قائدا استثنائيا وأمير الإنسانية والأخلاق".

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد: "رجل الحكمة والتسامح والسلام، وأحد رواد العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن مواقفه ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال".

ووصفه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: بـ "أب الكويت الحاني وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل".

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وقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة: "الأمتان العربية والإسلامية خسرت بوفاته قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة الإنسانية".

ونعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: "فلسطين خسرت برحيل الصباح قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء".

وأضاف: "وقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة".

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: "كان يتمتع بحس عروبي صادق".

بينما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس: "ننعي قائدا عربيا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي".