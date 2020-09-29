شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يؤكد للشيخ نواف الأحمد وقوف المملكة السعودية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفى بأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، أنه فقدنا بوفاة الشيخ صباح أخا عزيزا، وأضاف الملك سلمان لأمير الكويت: نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية، وأكد الملك سلمان لأمير الكويت وقوف المملكة مع الكويت.

وتواصل نعى قادة الدول للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بعد وفاته المنية عن عمر يناهز الـ 91 عاما، حيث قال ملك البحرين حمد بن عيسى: برحيل الشيخ صباح فقدنا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، فيما قال مرزوق رئيس البرلمان الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد سيؤدي غدا اليمين الدستورية أميرا للبلاد، موضحا أن مجلس الأمة ينعقد غدا تمهيدا لأداء الشيخ نواف الأحمد اليمين.

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وأعرب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح، أمير الكويت، كما نعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فيما نعى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وقال رئيس الوزراء الهندي: الكويت والعالم فقدا قائدا محبوبا والهند خسرت صديقا مقربا.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

محطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء، منذ توليه أول مسؤولية "عمل عام" فى 1954 وهو فى الـ 25 من عمره، ومرورًا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عامًا، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرًا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت فى عهده قفزات تنموية واقتصادية فى مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته فى حل العديد من أزمات المنطقة.